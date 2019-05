Brexit

Tòisichidh còmhraidhean às ùr feasgar eadar an Riaghaltas agus am Pàrtaidh Làbarach air Brexit. Tha cuid de Bhuill-Phàrlamaid Làbarach air rabhadh a thoirt dha an ceannardan nach eil math dhaibh aonta sam bith a ruighinn nach bi a' gabhail a-steach referendum dhan t-sluagh air an aonta sin.

Aig a' cheart àm, coinnichidh Theresa May an-diugh ri cathraiche nan cùl-bheingearan Tòraidheach, Sir Graham Brady. Tha comataidh nan cùl-bheingearan ag iarraidh soilleireachaidh bhuaipe air cuin dìreach a tha i an dùil a dreuchd a leigeil dhith.

Na Poilis

Tha àireamh nam Poileas ann an Alba aig an ìre as àirde bho dheireadh 2017. Dh'innis Riaghaltas na h-Alba gu bheil a-nise 17,251 oifigear poilis aig Poileas Alba - suas 77 air a' chairteal mu dheireadh. 'S e pàirt den adhbhar gun tug iad barrachd oifigearan air airson dèiligeadh le trioblaid sam bith a bhiodh an lùib Brexit.

Inbhir Nis

Tha Poilis Inbhir Nis a' rannsachadh mar a thuit boireannach à càr fhad 's a bha e a' siubhal air an rathad ann an sgìre Chradlehall sa bhaile. Tha iad airson cluinntinn bho dhuine sam bith a chunnaic na thachair. Thuit i à seata cùil a' chàir mu 3:00f an-dè, air Rathad Chùil Lodair, 's an càr air a shlighe a-steach a dh'Inbhir Nis.

Prìosanan

Tha an èadhar tòrr nas glaine ann am prìosain na h-Alba bho chaidh casg a chur air smocadh annta. Sin co-dhùnadh rannsachadh a rinn Oilthigh Shruighlea, 's iad a' a' coimeasachadh na bha de thoit anns an àile às dèidh a' chaisg ann an 2018, seach mar a chaidh a thomhais ann an 2016. Bha e sìos mu 80%.

Cultarlann Inbhir Nis

Ghabh na planaichean airson ionad culturail Gàidhlig - Culturlann - a stèidheachadh ann an Inbhir Nis ceum air adhart. Nochd sanas-obrach bho Urras Dualchais na h-Alba a' sireadh Oifigeir Phròiseict airson cùisean a leasachadh. Sheall rannsachadh a rinn a' bhuidheann an-uiridh gun robh taic làidir ann airson leithid de dh'ionad.

Staid-inntinn Cloinne

Tha rannsachadh ùr a' cumail a-mach nach eil na meadhanan sòisealta a' toirt ach glè bheag de bhuaidh air toil-inntinn chloinne. Thug luchd-rannsachaidh an Oilthigh Oxford sùil air beatha 12,000 duine eadar 10 agus 15 bliadhna de dh'aois, thairis air grunn bhliadhnaichean. Fhuair iad gur e an teaghlach, caraidean agus an sgoil fada bu chudromaiche a thaobh staid-inntinn na cloinne.