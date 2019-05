Siaraich fhathast aig bàrr na lìge

Tha an Taobh Siar fhathast gun chall aig mullach Lìog Leòdhais is na Hearadh às dèidh dhaibh an gnothach a dhèanamh air Aths oidhche Luain.

Ged a bha astar na lìge eadar na sgiobaidhean a' dol a-steach dhan gheama, bha cùisean teann ann am Barbhas.

Gu dearbha, b' e sgioba Steòrnabhaigh a chaidh air thoiseach tro Ross MacRath, ged a fhreagair Màrtainn Shields 'son an Taobh Siar.

Bha cothrom eile aig Shields an uairsin le breab-peanais - a chaidh a shàbhabhaladh - mus do chuir e an Taobh Siar air thoiseach 2-1.

Cha robh a' chiad leth deiseil aige sin is Jon Clough air an targaid 'son Aths is na sgiobaidhean co-ionnan 2-2.

Cairt Dhearg

Bha buille mhòr ann 'son an Taobh Siar san dàrna leth is am fear-glèidhidh, Iain Mac'illÌosa, air a chur far na pàirce.

Chum na Siaraich a' dol ge-tà, is oidhirp bho Luke MacAoidh a shèideadh na h-adharcan de ghobhar a' buannachadh a' gheama dhaibh 3-2.

Trì puingean cudromach dhan Taobh Siar agus na h-uimhir de mhisneachd dha Aths cuideachd le mar a chluich iadsan.

Choinnich dà sgioba a th' air tòir nan Siarach aig Cnoc a' Choillich is Càrlabhagh a' cur fàilte air an Rubha.

Bha dràma gu leòr an seo cuideachd.

Leis na sgiobaidhean co-ionnan 1-1 aig leathach slighe, fhuair na Rubhaich làmh an uachdair tràth san dàrna leth le tadhail bho Chammy MacNeacail is Zander Dòmhnallach.

Fhuair Friseal MacLeòid tadhal air ais do Chàrlabhagh, ach bha coltas ann gun robh na puingean gus a dhol tarsainn air a' Bhràighe nuair a chuir Zander Dòmhnallach an Rubha air thoiseach 4-2.

Air ais gun tàinig Càrlabhagh ge-tà, DI Mac'illInnein a' freagairt sa bhad is tadhal eile bho Dan Crossley an uairsin a' sàbhaladh puing dhaibh is geama iongantach a' crìochnachadh 4-4.

Tha na Nisich a' dèanamh gàirdeachais is na ciad trì puingean acasan den t-seusan.

Làidir

Rinn iad an gnothach 2-0 air United aig Cnoc nan Gobhar, na tadhail a' tighinn sa chiad leth bho Jack Dunlop is Mata MacÌomhair.

Anns a' gheama eile bha coltas ann gun robh na Hearaich a' dol a bhuannachadh a' chiad gheama aca bho thill iad dhan lìog is iad 2-0 air thoiseach tràth an aghaidh a' Bhac ann an Col Uarach.

Fhuair na Bacaich tadhal air ais ro lethach ùine ge-tà, is thàinig còig eile san dàrna leth is an geama a' crìochnachadh 6-2.

Bha fìor dheagh oidhche aig Louie Dòmhnallach gu sònraichte is trì tadhail aige.

Seo clàr nan geamaichean airson a' chòrr den t-seachdain:

Leòdhas is na Hearadh

Dihaoine 10.05.19 - Cuairt Dheireannach Chupa ABC

Na Lochan - An Taobh Siar 6:30f

Uibhist is Barraigh

Dihaoine 10.05.19 Lìog

Beinn nam Fadhla - Saints an Ìochdair 6:30f

Disathairne 11.05.19 Lìog

Èirisgeigh - Southend

Uibhist a Tuath - Barraigh - gu bhith air a dhearbhadh

An t-Eilean Sgitheanach is Loch Aillse

Dihaoine 10.05.19 - Cupa GF MacRath

Caol Àcainn - GA United 7f

Disathairne 11.05.19 - Cupa GF MacRath

Malaig - Gleann Eilig 6f

Slèite agus an Srath - Juniors Phort Rìgh 6f

Port Rìgh - Iar-Thuath an Eilein Sgitheanaich 6f