Ministear air a mharbhadh ann an tubaist anns na beanntan

Image caption Bha an t-Urr Johnny Paton na mhinistear ann am Muile

Chaidh fireannach a chaidh a lorg marbh air Taobh Siar Rois ainmeachadh mar an t-Urr Johnny Paton, a bha na mhinistear ann an Eaglais na h-Alba ann am Muile.

Bha e 60 bliadhna a dh'aois.

Fhuair Sgioba Teasairginn Bheanntan Dhùn Dòmhnaill lorg air a chorp madainn Dimàirt air an Teallach.

Bha an sgioba teasairginn agus heileacoptair nam Maor-Cladaich air a bhith a' coimhead san sgìre air a shon.

Bha bean an Urr Paton air fios a chur gun robh e a dhìth nuair nach do thill e a dh'Ulapul, far an robh iad air saor-làithean.

Thuirt clàrc Chlèir Earra-Ghàidheal, Stiùbhart Seathach, gu bheil iad brònach dha-rìribh às dèidh dhaibh an naidheachd a chluinntinn agus gu bheil iad a' cuimhneachadh air a mhnaoi agus an teaghlach aige.

Chaidh a ràdh gun robh e eòlach air a bhith a' coiseachd nam beann agus gur e "Munro bagger" a bh' ann.