Image caption Heileacoptair nam Maor-Cladaich

Dhearbh Poileas Alba gun d' fhuair sgioba Teasairginn Bheanntan Dhùn Dòmhnaill lorg air corp fhireannaich madainn Dimàirt air an Teallach, Taobh Siar Rois.

Chan eil iad air an duine, a bha 60 bliadhna de dh'aois, ainmeachadh fhathast.

Bha fireannach den aois sin a dhìth san sgìre, 's e gun tilleadh bho bhith a' sreap na beinne oidhche Luain.

Bha an sgioba teasairginn agus heileacoptair nam Maor-Cladaich air a bhith a' coimhead san sgìre air a shon, nuair a fhuair iad an corp aig 08:45m, Dimàirt an 7mh là den Chèitean.

Taing

Chaidh innse dha theaghlach.

Tha na Poilis ag ràdh nach eil sian amharasach mun bhàs, agus tha iad a' toirt taing dhan sgioba theasairginn agus criutha heileacoptair nam Maor-Cladaich.