Làmh an uachdair aig Caley Thistle

Image copyright SNS Image caption Inbhir Nis air an dòigh is iad dìreach air a dhol 2-0 air thoiseach.

Tha Caley Thistle ann an suidheachadh làidir anns na play-offs is iad air soirbheachadh 3-1 ann an Inbhir Àir oidhche Mhàirt.

Chaidh iad air thoiseach is beagan is leth uair air a' ghleoc is Charlie Trafford a' cur breab-oisne bho Joe Chalmers a-steach le cheann.

Bhrist Jordan White air falbh tràth san dàrna leth gus ICT a chur 2-0 air thoiseach.

Ged a fhuair Mìchael Rose tadhal air ais do dh'Inbhir Àir, chuir White crìoch air fìor dheagh oidhche do Chaley Thistle le tadhal eile bho bhreab-peanais is an rèitire air co-dhùnadh gun robh Mark Kerr air Jamie McCart a phutadh sa bhocsa.

Connspaid

Bha sin am measg cuid de cho-dhùnaidhean nach do chòrd ri Inbhir Àir.

"Tha mi air a ràdh ris an rèitire mar-thà nach dèan mi càineadh oir tha iad a' faighinn an leithid tric is minig, ach tha mi air coimhead air ais air bhideo is bha e (Jordan White) slat dheth aig an dàrna tadhal", thuirt manaidsear Ayr United, Iain MacColla.

"Am breab-peanais, chan e breab-peanais a bh' ann idir, idir. Chaidh co-dhùnaidhean mòra nar n-aghaidh.

"Chan eil e seachad fhathast ge-tà, is ma gheibh sinn a' chiad tadhal ann an Inbhir Nis bidh seo beò às ùr", thuirt e.

Image copyright SNS Image caption Bha connspaid gu leòr ann mun cho-dhùnadh breab-peanais a thoirt do Chaley Thistle an seo.

Mar bu dual, bha beachd gu math eadar-dhealaichte aig Caley Thistle.

"'S e breab-peanais a bh' ann, bha e cho follaiseach 's a ghabhas", thuirt manaidsear ICT, Iain Robasdan.

"Rinn sinn math dha-rìribh is chum sinn an sluagh an seo sàmhach.

"Tha sinn air na cluicheadairean a mholadh, ach tha sinn air innse dhaibh nach eil an obair dèante fhathast. Chuir iadsan còig seachad air Dundee United nas tràithe air an t-seusan.

Slighe

"Thèid sinn air ais suas an rathad is bidh sinn deiseil 'son blàr eile Disathairne", thuirt e.

Bidh an geama sin aig Pàirce Chaledonian aig 3:00f.

Bidh an sgioba a nì a' chùis thairis air an dà gheama an uairsin aig an taigh an aghaidh Dundee United Dimairt seo tighinn, is an dàrna geama aig Tannadice Dihaoine an 17mh den Chèitean.

Thèid an sgioba a shoirbhicheas an sin an aghaidh St Mirren no Hamaltan thairis air dà gheama 'son àite sa Phrìomh Lìog.