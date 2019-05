Fireannach a' faighinn am prìosan airson ionnsaighean feise

Fhuair fear a bha clàraichte mar dhrabastair am prìosan airson nighean 15 bliadhna a dh'aois èigneachadh agus ionnsaigh dhrabasta a thoirt air deugaire le duilgheadasan ionnsachaidh.

Thug Connor MacFhionghuin, 19, ionnsaighean air a' chlann-nighean ann an Inbhir Nis eadar an Dùbhlachd 2017 agus an Lùnastal 2018.

Fhuair e ceithir bliadhna agus trì mìosan airson èigneachadh aig an Àrd Chùirt an Dùn Èideann.

Fhuair e dà bhliadhna is sia mìosan airson aon ionnsaigh air nighean 17 bliadhna a dh'aois.

Chaidh binn dà bhliadhna air airson ionnsaigh eile.

Bidh na binnean sin a' ruith aig an aon àm ri binn an èigneachaidh.

Dh'òrdaich am britheamh, am Morair Burns, gun tèid sùil a chumail air MacFhionghuin airson trì bliadhna às dèidh dha a bhith air a shaoradh.

Thug MacFhionghuin, à Inbhir Nis, ionnsaigh air an nighean 17 aig taigh-dhealbh agus an uair sin ann an eaglais.

Dh'èignich e an nighean 15 bliadhna a dh'aois aig ionad airson daoine gun dachaigh an Inbhir Nis.

Dh'aidich MacFhionghuin gun robh e ciontach mus robh a' chùis aige a' dol a thòiseachadh anns a' Mhàrt sa chùirt ann am Baile Dhùn Lèibhe.

Chuala an Àrd Chùirt an Dùn Èideann gun deach MacFhionghuin a chur air clàr nan drabastairean anns a' Ghearran an-uiridh às dèidh dha a bhith air fhaighinn ciontach de ionnsaighean drabasta an aghaidh clann-nighean 13 bliadhna a dh'aois.