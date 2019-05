Ceist mu phìos ealain Abhainn Nis

Image copyright Comhairle na Gàidhealtachd

Thèid draghan a thogail Diardaoin a thaobh mar a dhèilig Comhairle na Gàidhealtachd le planaichean airson pìos ealain ri taobh Abhainn Nis.

Fo sgeama My Ness, thèid àite cruinneachaidh a thogail air gach taobh den abhainn ri taobh Eileanan Nis.

Thathas ag ràdh gur e amharclann a bhios ann, is gun toir e cothrom do dhaoine tighinn còmhla ann an àite brèagha.

Mì-thoileachas

Cosgaidh an leasachadh £250,000.

Tha cuid a' gearain mu na planaichean ge-tà, is iad ag ràdh gur ann a nì seo milleadh air bòidhchead nàdarra.

Chuir còrr is 2,000 duine an ainmean ri athchuinge na aghaidh.

Image copyright Comhairle na Gàidhealtachd

Tha fear de chomhairlichean Taobh Siar Inbhir Nis, Bill Boyd, a' togail ceist mu mar a thug oifigich cead dhan sgeama, gun comhairlichean air chothrom a' chùis a sgrùdadh.

"Tha mi a' smaointinn gun deach seo a chur troimhe ann an cabhag gun fhiosta dha daoine", thuirt an Comh. Boyd.

"Bu chòir dha a bhith air a dheasbad gu poblach san àite àbhaisteach, seach co-dhùnadh a bhith air a dhèanamh ann an seòmar-cùil", thuirt e.

Mìneachadh

Cuiridh an Comh. Boyd iarrtas air adhart Diardaoin gun tèid aithisg a dhèanamh air a' phròiseas a bh' ann.

Thuirt ceannard Comhairle na Gàidhealtachd, Mairead Davidson, gun deach dèiligeadh ris a' chùis san dòigh àbhaistich.

Thuirt i nach fhaic i adhbhar aithisg a dhèanamh, ach gum biodh i toilichte iarraidh air oifigich dealbhachaidh coinneachadh ri Bill Boyd gus am pròiseas a mhìneachadh dha.