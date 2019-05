NHS na Gàidhealtachd: "A' chuid as motha air fulang"

Dh'fhulaing a' chuid as motha de luchd-obrach aig NHS na Gàidhealtachd eagal, maoidheadh agus dol-a-mach mì-iomchaidh san àite-obrach.

Sin a fhuair rannsachadh neo-eisimeileach air a' bhòrd-slàinte.

Cha b' urrainn don rannsachadh a ràdh a-muigh no a-mach an robh cultar de bhurraidheachd ann, ach gum bu chòir dragh a bhith ann mu na thuirt luchd-obrach.

Dh'iarr Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, gun tèid buidheann-obrach a stèidheachadh le ministear os a cionn gus dèiligeadh ri torraidhean an rannsachaidh.

Dh'iarr i cuideachd gun tèid ath-sgrùdadh fa-leth a dhèanamh air mar a tha seirbheisean air an stiùireadh ann an Earra-Ghàidheal is Bòd.