Gealltanas bho cheannardan NHS na Gàidhealtachd

Thabhainn ceannardan NHS na Gàidhealtachd leisgeul air an luchd-obrach aca agus rannsachadh neo-eisimeileach air sealltainn gum faodadh gun do dh'fhulaing na ceudan dhiubh dol a-mach mì-iomchaidh san àite-obrach.

Gheall ceannardan a' Bhùird cuideachd nach tachair an leithid a-rithist a chaoidh tuilleadh.

Bha Riaghaltas na h-Alba air Iain Sturrock QC a chur os cionn an rannsachaidh is casaidean air nochdadh mu bhurraidheachd aig NHS na Gàidhealtachd.

Chaidh aithisg Sturrock fhoillseachadh Diardaoin.

Ged a fhuair e nach b'urrainn a ràdh a-muigh no a-mach an robh cultar de bhurraidheachd ann, dh'innis na ceudan dhan rannsachadh gun robh iad air "eagal, maoigheadh agus dol a-mach mì-iomchaidh" fhulang san àite-obrach.

Thuirt a' mhòr-chuid a thug seachad fianais - 66% - gun robh iad den bheachd gur e burraidheachd a bh' ann.

Mhol aithisg Sturrock gum bu chòir foghlam a thoirt do luchd-obrach gu lèir air buaidh burraidheachd.

Mhol e cuideachd gun tèid siostam soilleir, neo-eisimeileach a stèidheachadh a leigeas le luchd-obrach draghan a thogail.

Leasanan

Dh'innis Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, gu bheil i a' cur taic ri molaidhean Iain Sturrock air fad.

Thuirt i gum bu chòir do bhùird-shlàinte eile leasanan ionnsachadh.

Tha àrd-stiùiriche ùr is cathraiche eadar-amail a-nise aig Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd.

"Tha mi a' cur fàilte air an aithisg is feumaidh sinne mar bhòrd a-nise cnuasach dè tha an aithisg ag ràdh", thuirt an cathraiche eadar-amail, an t-Ollamh Boyd Robasdan.

"Bu mhath leam a ràdh sa chiad àite gu bheil sinn airson leisgeul a ghabhail às leth a' bhùird airson mì-ghiùlan sam bith a bha a' dol anns na bliadhnaichean a chaidh seachad.

"Cha gabh sinn ri leithid sin anns na làithean a tha romhainn", thuirt e.

Gheall e gum foillsich am bòrd dè dìreach na ceumanan a ghabhas iad às dèidh dhaibh meòrachadh air an aithisg.

Taic

Chuir àrd-dhotairean a thog na casaidean sa chiad dol a-mach fàilte air an aithisg cuideachd.

Thuirt iad gu bheil na thachair air cron mòr a dhèanamh, ach gu bheil cùisean a-nise air an t-slighe cheart.

Dh'iarr iad ge-tà, gum bi taic is airgead-dìolaidh ann dhan fheadhainn a dh'fhulaing.