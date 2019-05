Cupa na Camanachd gus tòiseachadh

Image copyright Craig Wallace / Geograph Image caption 'S ann aig an Àird sa Ghearasdan a bhios a' chuairt dheireannach de Chupa na Camanachd am-bliadhna.

Bidh grunn sgiobaidhean a' tòiseachadh air an rathad gu ruige a' Ghearasdain Disathairne is a' chiad chuairt de Chupa na Camanachd gu bhith ann.

Tha na Sgitheanaich pìos sìos an rathad mar-thà is Taigh an Uillt, a bha gus tadhal orra ann am Port Rìgh, air tarraing a-mach às an fharpais is trioblaidean aca sgioba fhaighinn.

Bidh dàrbaidh aig Pàirce Ìùbailidh is Baile a' Chaolais a' cur fàilte air a' Ghearasdan.

Ged a tha na sglèatairean air tòiseachadh an ìre mhath ann an Lìog Deas 1, tha iad air tòrr thadhail a leigeil a-steach anns na seachdainean mu dheireadh is tha a h-uile coltas ann gum bi feasgar doirbh aca an aghaidh nan nàbaidhean aca.

Coinnichidh nàbaidhean cuideachd aig Pàirce Braeview is a' Mhanachainn a' dol an aghaidh Inbhir Nis.

Pronnadh

Tha Inbhir Nis a' feuchainn ri togail às ùr ann an Lìog Tuath 1 ach tha e coltach gu bheil slighe fhada romhpha is iad aig a' bhonn aig an ìre seo.

Ged a tha a' Mhanaichainn fhèin fhathast gun mhanaidsear, bidh iad air togail fhaighinn le còig a chur seachad air Srath Ghlais an t-seachdain seo chaidh.

Thàinig ceithir dhiubh bho Jack Dòmhnallach, fear-aghaidh cho cunnartach 's a tha san spòrs nuair e tha e ann an sunnd.

'S e iongantach mura teid a' Mhanachainn air adhart an seo.

Bidh Srath Ghlais fhèin ag amas air droinneadh na seachdain seo chaidh a chur air an cùlaibh is Celtic an Òbain a' tighinn a chèile orra.

Chan eil sgioba seach sgioba a' dol ro mhath is bidh iad mar sin le chèile a' faicinn cothrom adhartas a dhèanamh.

Sa gheama eile sa chupa, thèid Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal a Bhòid.

Bha iad seo co-ionnan 0-0 am Baile Bhòid aig toiseach an t-seusain, is dh'fhaodadh gur e geama faisg eile sa bhios ann.

Sa Phrìomh Lìog Disathairne bidh aire air Cill Taraglain far an tèid Lòbhat an aghaidh Chaoil Bhòid.

Anns na geamaichean eile, bidh Inbhir Aora an aghaidh Bhaile Ùir an t-Slèibh, Ceann a' Ghiuthsaich an aghaidh Chill Mhàillidh, Ceann Loch Seile an aghaidh Loch Abair, is Camanachd an Òbain an aghaidh Chabair Fèidh.

Dhachaidh

'S e là mòr a bhios ann dha Camanachd Leòdhais an Lìog Tuath 2 is iad a' tòiseachadh air an t-sreath gheamaichean aca aig an taigh le Both Fhleisginn a' tighinn a Shiabost.

Bidh na Leòdhasaich as aonais Innes MhicLaomain, Paddy Mhic na Ceàrdaich is Ryan Symmonds, ach bidh Steafan Moireasdan is Ronan Mac na Ceàrdaich air ais.

Bidh Both Fhleisginn le ceum nan casan às dèidh dhaibh Ceann a' Ghiuthsaich a chur a-mach à Cupa an t-Sutharlanaich, ach tha na Leòdhasaich air a bhith math anns na geamaichean aca air falbh bhon taigh, is bidh iad a-nise ag amas air tòiseachadh le brag aig an taigh.

Chan eil ach aona gheama ann an Lìog Nàiseanta nam Ban aig an deireadh-sheachdain.

Thèid Bàideanach a Dhruim na Drochaid Disathairne is chuireadh dà phuing iad co-ionnan ris na Sgitheanaich aig mullach na lìge.

Tha clàr nan geamaichean air fad an seo.