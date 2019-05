Nochd an colbh Gàidhlig "Am Peursa" ann an Courier Inbhir Nis airson an turas mu dheireadh an-diugh - a' ciallachadh nach bi Gàidhlig ri fhaicinn gu cunbhalach anns a' phàipear bho seo a-mach.

'S e Ruairidh MacIlleathain a th' air a bhith ga sgrìobhadh, gach seachdain, bhon a ghabh e os làimh e anns a' bhliadhna 2000.

Tha an aithris seo aig Annabel NicIllinnein.