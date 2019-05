Tha beachdan gan sireadh feuch mu dè na leasachaidhean a tha daoine airson fhaicinn aig Ploc a' Chaoil. 'S ann le Urras Leasachaidh a' Chaoil is Loch Aillse a tha am pìos fearainn seo a-nis - a thuilleadh air an oifis far an robh cìsean gan togail uaireigin 'son drochaid an Eilein Sgitheanaich. Le tuilleadh, seo Alasdair MacLeòid.