Seirbheisean aiseig fon phrosbaig

Tha seirbheisean aiseig nan Eilean Siar fon phrosbaig a-rithist is sreath de choinneamhan poblach gu bhith ann.

'S iad Còmhdail Alba a tha os cionn a' ghnothaich.

Tha iad air a' bhuidheann Peter Brett Associates (PBA) fhasdadh gus sgrùdadh a dhèanamh air seirbheisean aiseig nan Eilean san àm ri teachd.

Gheibh daoine cothrom aig na coinneamhan coimhead air na fhuair PBA thuige seo, agus am beachd fhèin a thoirt seachad air na tha iad a' sùileachadh anns na bliadhnaichean ri tighinn.

Tha mì-thoileachas air a bhith ann am measg eile a thaobh cho làn 's a tha aiseagan, is cuideachd le mar a tha CalMac air dèiligeadh ri suidheachaidhean nuair a bha bàtaichean air briseadh.

A bharrachd air sin, tha draghan a' leantainn mu cho sean sa tha tòrr de na bàtaichean aig CalMac, is mun dàil air na h-aiseagan ùra a thathas a' togail air Cluaidh.

Cuideam

Thuirt cathraiche Còmdhail Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robasdan, gu bheil e fìor chudromach gun tig daoine dha na coinneamhan gus am beachdan a thoirt seachad.

"Tha sinn air uiread de co-chomhairleachaidhean fhaicinn bho chionn bhliadhnaichean is bidh faireachdainn sa choimhearsnachd nach eilear ag èisteachd riutha, is gu bheil rud air a chur air adhart ro-làimhe is nach eil atharrachadh sam bith a' dol a thachairt", thuirt an Comh. Robasdan.

"Tha mi caran misneachail leis a' choinneimh a bh' againn le PBA an t-seachdain seo chaidh. Tha mi a' faireachdainn gu bheil iad gu math fosgailte is tha iad air obair mhòr a dhèanamh, is tha sinn air a bhith a' cur cuideam air Còmhdail Alba is air a' mhinistear fhèin gu bheil an làn àm aca èisteachd ri beachdan na coimhearsnachd.

"Mar sin tha mi an dòchas gun tionndaidh daoine a-mach is gun toir iad seachad am beachdan", thuirt e.

Tha na coinneamhan mar a leanas: