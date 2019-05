Keatings a' tighinn gu tuath

Image copyright Caley Thistle Image caption Seumas Keatings aig Pàirce Chaledonian.

Dh'innis Caley Thistle Inbhir Nis gu bheil an cluicheadair aghaidh Seumas Keatings air ainm a chur ri ro-chùmhnant aca.

Às dèidh dha tighinn tro shiostam òigridh Celtic, tha Keatings, 27, air cluich 'son Hamaltan, Hearts, Hibs, Dundee United, is Hamaltan a-rithist.

Tha e air cùmhnant dà bhliadhna aontachadh ann an Inbhir Nis is e a-nise air Hamaltan fhàgail.

Eòlas

Bhuannaich Keatings an Championship le Hearts is Hibs.

Bidh ICT an dòchas nach e sin a bhios san amharc aige ann an Inbhir Nis ge-tà, ach oidhirp eile air a' Phrìomh Lìog.

Bidh sin a rèir 's dè thachras anns na play-offs is ICT gus cluich Dundee United oidhche Mhàirt is oidhche Haoine an t-seachdain seo.

'S e St Mirren no Hamaltan a bhios san rathad air an sgioba a nì a' chùis.