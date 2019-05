Àrd-choinneamh taigheadais ga h-iarraidh

Dh'iarrr Buidheann Ghnìomh Eaconomaidh Uibhist gum biodh àrd-choinneamh ann gus bruidhinn air suidheachadh taigheadais Uibhist is Bharraigh.

Choinnich a' bhuidheann aig deireadh na seachdain.

Thuirt iad gu bheil taigheadas bunaiteach do dh'eaconomaidh Uibhist agus eileanan eile.

Tha iad ag ràdh gu bheil feum mòr air adhartas a dhèanamh.

"Tha taigheadas cho cudromach ach tha cus cheistean ann nach deach freagairt", thuirt cathraiche na buidhne, an Comh. Iain Eàirdsidh MacNèill.

Cruthachail

"Tha mi airson 's gum bi àrd-choinneamh againn gus an urrainn dhuinn beachdachadh air seo. Ma nì sinn adhartas le taigheadas, thig buannachdan mòra a thaobh na h-eaconomaidh ionadail is daoine a chumail is a thàladh an seo.

"'S e seo an t-àm coimhead ri poileasaidhean ùra a thaobh taigheadais ann an Uibhist is Barraigh. Feumaidh sinn dòighean ùra, cruthachail fhaighinn gus am bi taighean ann airson daoine agus taighean ann airson luchd-obrach ma tha obraichean ùra gus a bhith againn", thuirt e.

Dh'innis an Comh. MacNèill gum bi e a' sgrìobhadh gu Riaghaltas na h-Alba, HIE, Comhairle nan Eilean Siar, HHP, Tighean Innse Gall, Coimisean na Croitearachd, croitearan is uachdarain, is ag iarraidh orra uile taic a chur ri àrd-choinneamh mu thaigheadas.

Dh'iarradh e gum biodh an àrd-choinneamh ann an Uibhist tràth as t-fhoghar.