"Am Bratach" air sguir

Tha faisg air deich bliadhna fichead de phàipear-naidheachd coimhearsnachd 'san iar-thuath air tighinn gu crìch.

Nochd Am Bratach air a' mhìos seo airson an turas mu dheireadh - às dèidh a bhith a' nochdadh gach mìos le sgeulachdan bho na sgìrean croitearachd.

Ach, leis gun do dh'fhàg an neach-deasachaidh - agus an dreuchd a-nis falamh - b'fheudar dhan bhòrd-stiùiridh co-dhùnadh gun a dhol air aghaidh leis tuilleadh.

Tha Pàdraig MacAmhlaidh ag aithris.