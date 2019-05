Iarrtas 'son tuilleadh taic-airgid do leasachadh cumhachd na mara

Tha BP a' toirt rabhaidh gun dèan dùthchannan eile a' chùis air Breatainn mura tèid barrachd a chosg air teicneòlas dealan neart na mara.

Tha 91 buill-phàrlamaid air thighinn còmhla airson cuideam a chur air an Riaghaltas tuilleadh taic-airgid a chosg air rannsachadh air cumhachd nan suaileachan, an t-struth agus an tìde-mhara.

Tha iad a' toirt rabhaidh gu bheil an teicneòlas a' coimhead gealltanach ach gu bheil cunnart ann gun tèid dùthchanan eile air thoiseach air Breatainn a thaobh an obair rannsachaidh a leasachadh gu ìre choimearsalta.

Tha an t-eòlaiche cumhachd, Murchadh Moireach, ag ràdh gu bheil e na dhuilgheadas gu bheil farpais ann airson maoineachaidh eadar pròiseactan cumhachd na gaoithe agus an obair a thathar a' dèanamh airson dealan a thoirt à cumhachd nan tonn.

Buille

"Tha sinn ga dhèanamh doirbh dha na rudan a tha dìreach air tòiseachdainn, aig ìre leasachaidh, agus tha mi a' smaoineachadh gum biodh e iomchaidh nam biodh an Riaghaltas a' coimhead ri airgead a chur mu seach a dh'aona-ghnotchach airson gnothaichean na mara bhon tha ùine acasan ri dhol fhathast gus am faigh iad gu ìre gus am biodh iad coimearsalta," thuirt e.

B' e briseadh-dùil a bh' ann nuair nach do shoirbhich le pròiseact cumhachd mara ann an Siadar air taobh siar Leòdhais, obair a bha a' dol fad 12 bliadhna agus san robh Murchadh Moireach an sàs.

"Bha e ro adhartach, tha mi a' smaoineachadh, airson an àm. 'S e bochdainn a bh' ann nach deach barrachd a dhèanamh bhon bha a' chiad tuath nan tonn ann an Leòdhas ann a fhuair cead-dealbhachaidh ach cha robh taic gu leòr ann aig an àm, agus tha sinn air call a-mach air an sin.

"Tha mi a' smaoineachadh gur e sin an duilgheadas. Mura tha sin faiceallach bidh an Rìoghachd a' call a-mach bhon tha àiteachan eile - Aimeiriga, Canada, Iapan, Sìona - tha iadsan a' coimhead ri na rudan sin agus ag obair orra, agus mura bi sin faiceallach caillidh sinn a-mach air," thuirt Mgr Moireach.