Jeremy Kyle

Tha ITV air cur às buileach glan dhan phrògram telebhisein aig Jeremy Kyle as dèidh bàs fear a ghabh pàirt sa phrògram. Thàinig bàs Steven Dymond seachdain às dèidh clàradh a' phrògraim far an deach e fo dheuchainn bhreugan. Chuir ITV casg rè-ùine air a' phrògram sa chiad dhol-a-mach ach tha iad a-nis air cur às dha gu tur.

Brexit

Feuchaidh Theresa May uair eile ri taic na Pàrlamaid fhaighinn airson aonta Bhrexit. Thuirt Sràid Downing gum bi bhòt sa Phàrlamaid tràth air an ath-mhìos. Choinnich am Prìomhaire agus Ceannard nan Làbarach, Jeremy Corbyn, an-raoir ach tha e coltach nach do rinn iad mòran adhartais.

Change UK

Tha prìomh thagraiche na pàrtaidh Change UK ann an Alba, a' cur a thaic a-niste ris na Libearalaich Dheamocratach. Tha Dàibhidh Dòmhnallach, comhairliche air Taobh Sear Rinn Friù, a' moladh na Lib Deamaich mar phàrtaidh airson fuireach anns an Aonadh Eòrpach. Tharraing am prìomh thagraiche, a bha aig Change UK ron seo, Iòseph Russo, a-mach às an fharpais cuideachd, às dèidh dragh mu chuid de rudan a nochd 'sna meadhanan sòisealta.

Òraidichean air stailc

Tha òraidichean air stailc ann an colaisdean air feadh Alba an-diugh agus a-màireach. Tha aimhreit air a bhith ann bho chionn ùine agus an t-aonadh EIS mì-thoilichte mun àrdachadh pàighidh a thathas a' tabhann dhaibh. Thuirt luchd-fastaidh gu bheil iad air tairgse nas fheàrr a thoirt seachad agus gu bheil mòran de na h-òraidichean air àrdachadh fhaighinn mu thràth le sgeama airson pàigheadh a chothromachadh.

Friends of the Earth ann an Alba

Tha a' bhuidheann àrainneachd Friends of the Earth ann an Alba ag ràdh gum fàilich e air an Rìoghachd Aonaichte tighinn a rèir Aonta Pharis air atharrachadh na h-aimsir. Sin mura sguir iad de tholladh, mar a tha iad an-dràsta, airson ola agus gas anns a' Chuan a Tuath. Tha aithisg bhon bhuidhinn ag iarraidh air Riaghaltasan na h-Alba agus na Rìoghachd Aonaichte gluasad air falbh bho chonnadh fosail.

Gasaichean millteach

Dh'fhoillsich Comhairle Baile Ghlaschu planaichean airson gasaichean millteach a chothromachadh ron bhliadhna 2025. 'S e Glaschu a' chiad bhaile sa Rìoghachd Aonaichte a th' air an leithid de phlanaichean fhoillseachadh. Am measg na tha san amharc, tha mòran a bharrachd làraich airson cumhachd a chumail ri carbadan dealain.

Teine monaidh

Tha luchd-smàlaidh fhathast a' cumail sùil air teine ann an ceann a tuath Chataibh a tha air a bhith a' dol bho mhadainn Dhidòmhnaich. Chaidh heileacoptair a thoirt a-staigh an-dè airson uisge a dhòrtadh air an teine eadar Mealbhaich agus Strathaidh. Thuirt an t-seirbheis smàlaidh gun e dà inneal smàlaidh a bh' aig an teine tron oidhche.