Càraid Dhànach taingeil do choibhneas muinntir na Gàidhealtachd

Sgrìobh an teaghlach as motha aig a bheil sealbh fearainn an Alba litir phoblach a' toirt taing do na teachdaireachdan co-chaoidh bho dhaoine air a' Ghàidhealtachd.

Chaill Anders agus Anne Povlsen triùir dhen cheathrar chloinne aca nuair a thug ceannarcaich ionnsaighean ann an Sri Lanka aig a' Chàisg.

Sgrìobh iad litir fhosgailte a th' air nochdadh sna pàipearan-naidheachd, An Scotsman agus am Press and Journal, a' cur an cèill cho taingeil agus a tha iad airson nam faclan cofhurtachd a fhuair iad bho mhuinntir na Gàidhealtachd.

Tha sealbh aig a' chupall air còrr air 200,000 acair de thalamh air a' Ghàidhealtachd.

Thuirt an dithis gu robh na teachdaireachdan a fhuair iad an dèidh call an cuid chloinne sna h-ionnsaighean boma air an gluasad gu mòr.

Bha Alfred, Agnes agus Alma - a bha 5, 12 agus 15 bliadhna de dh'aois - am measg 253 duine a chaill am beatha nuair a dh'amais ceannarcaich Islamach air taighean-òsta agus eaglaisean air an eilean sa Chuan Innseanach air a' mhìos sa chaidh.

Anns an litir tha na Povlsens ag ràdh: "Tha àite sònraichte aig a' Ghàidhealtachd dhuinn a thaobh cuimhneachain an teaghlaich. A' chuimhne ghràdhach agus a th' againn air an triùir chloinne againn, bidh an spioradan agus an anman mìorbhaileach nar cridheachan gu sìorraidh bràth."

Thuirt a' chàraid gu robh an smuaintean agus an co-fhaireachdainn le na teaghlaichean neo-chiontach eile a chaill luchd-gràidh sna spreadhaidhean.

Thuirt iad: "Tha sinn fo mhulad mhòr, mhòr ach, aig a' cheart am, tha sinn a' toirt taing gu bheil ur nighean, Astrid, fhathast còmhla rinn."