Bha Ceann-Suidhe Aonadh an EIS air chuairt sna h-Eileanan an-diugh, agus e ag ràdh gu bheil iad dèonach coinneachadh ri luchd-obrach uair sam bith. Tha seo a' tighinn agus an stailc am measg òraidichean cholaiste a' leanntainn an diugh a-rithist. Seo Aonghas Domhnullach.