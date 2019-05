Crìonadh sluaigh an Eilean Cholla

Airson beagan bhliadhnaichean bha gnothaichean a' coimhead dòchasach 's àireamh an t-sluaigh a' dol an-àirde an Eilean Cholla.

Ach bho chionn ghoirid tha àireamh na cloinne-sgoile air a dhol sìos gu mòr.

Tha a-nis nas lugha na deichnear sa bhun-sgoil.

Ach tha gnìomhachasan a' fàs, tha taigh-òsta an eilein air a dhol tro leasachadh mòr agus bha deagh naidheachd ann an t-seachdain a chaidh nuair a thàinig dearbhadh gun glèidheadh an t-eilean seirbhis adhair.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.