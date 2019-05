Chalmers a' dol tarsainn na drochaid

Image copyright Ross County

Dhearbh Ross County gu bheil Joe Chalmers air gluasad thuca bho Chaley Thistle Inbhir Nis.

Dh'innis iad gun do chuir e ainm ri cùmhnant dà bhliadhna ann an Inbhir Pheofharain.

Bidh Chalmers a' cluich aig a' chùl no ann am meadhan na pàirce.

Thòisich e le Celtic is bha e treis air iasad leis an Eaglais Bhric.

Às dèidh ùine le Tobar na Màthar, ghluais e gu Caley Thistle ann an 2017.

Thuirt Chalmers gu bheil e den bheachd gu bheil sgioba làidir aig County a shoirbhicheas sa Phrìomh Lìog.

Thàinig e am bàrr air an deireadh-sheachdain gu bheil Nathan Austin cuideachd air ICT fhàgail is e a' dol gu Kelty Hearts ann an Lìog na Galldachd.