Google

Chuir Google casg air Huawei bho a bhith a' cleachdadh cuid de na seirbheisean fòn-làimhe aca an dèidh dha na Stàitean Aonaichte cùl a chur ris a' chompanaidh Shìonach agus dragh ann gum biodh iad ri obair-brathaidh. Tha coltas ann gun caill Huawei cothrom air goireasan mar Google Apps. Thuirt Huawei nach dèan iad cunnart sam bith do thèarainteachd ann ann dùthchannan eile.

Brexit

Thàinig tuilleadh fiosrachaidh am follais mun phlana leis an till Theresa May a dh'fheuchainn ri taic na Pàrlamaid fhaiginn dha a h-aonta airson Brexit tràth air an ath-mhìos. Tha e coltach gu bheil am Prìomhaire deònach gèilleadh ris na Làbaraich air cuid de chùisean, mar chòraichean luchd-obrach, ach gu bheil i fhathast an aghaidh referendum eile.

Gòrdan Brown

Tha an t-seann Phrìomh Mhinistear Làbarach, Gòrdan Brown, ag iarraidh rannsachadh mu mhaoineachadh Pàrtaidh Bhrexit aig Nigel Farage. Thug Mgr Brown gu aire Chomisean an Taghaidh gu bheil Pàrtaidh Bhrexit a' gabhail taic suas gu £500 gach àm air an làraich-lìn aca gun fiosrachadh pearsanta fhaighinn mu cò bhuaithe a tha an t-airgead sin a' tighinn. Thuirt Pàrtaidh Bhrexit gu bheil iad a' cumail ri lagh nan taghaidhean.

Burraidheachd

Chaidh Àrd-Oifigear Bhòrd Slàinte nan Eilean Siar, Gordon MacSheumais, às àicheadh gu bheil trioblaid le burraidheachd anns a' bhuidhinn. Tha triùir a bha ag obair 'san t-seirbheis anns na h-eileanan ag ràdh gun tug dol a-mach mhanaidsearean droch bhuaidh air an slàinte inntinn. Agus tha riochdaire an aonaidh, Unison, ag ràdh gu bheil dragh orra mu na h-uimhir de chùisean a thàinig am follais bho chion ghoirid.

Lloyds

Thuirt ceannard Bhanca Lloyds ann an Alba gum bidh na meòir banca ionadail ann fhathast an ceann 30 bliadhna fichead no 40 bliadhna. Bha Philip Grannd a' bruidhinn ann an Dùn Èideann far a bheil Lloyds a' stèidheachadh 500 obair ùr ann ann seirbheisean didseatach. Thuirt Mgr Grannd gu bheil e a' tuigsinn gu bheil dragh ann mu bhancaichean ann am bailtean beaga a' dùnadh, ach gu bheil poileasaidh aig Lloyds na seirbheisean sin a ghlèidheadh far a bheil feum orra.

Julian Assange

Rinn an t-Suain iarrtas foirmeil airson Julian Assange a chur an greim. Tha Mgr Assagne, fear de na chuir air bhonn an làrach-lìnn Wikileaks, fo chasaid anns an t-Suain gun do rinn e èigneachadh. Tha esan a' dol às àicheadh na casaid sin. Tha Mgr Assange anns a' phrìosan ann am Breatainn an-dràsta an dèidh dha an cùmhannt, fo an robh e saor air urras, a bhristeadh.

Cìs

Tha ceannardan comhairle ann an Dùn Èideann a' beachdachadh a-rithist air cìs a stèidheachadh air trafaig anns a' bhaile. Dhiùlt muinntir a' bhaile a' chìs sin ann an 2005 ach tha na ceannardan comhairle ag ràdh nach do chuir iad cùl ris a' phlana agus iad ag amas air meadhan a' bhaile a dhèanamh nas glaine. Tha dòchas ann gun gabh cìs seachnadh ma nì luchd-siubhail barrachd feum de na goireasan còmhdhail poblach.