Prìosan dha dithis a dh'fheuch ri fear a mhurt

Chaidh binn prìosain seachd bliadhna gu leth air dithis fhireannach a dh'fheuch ri fear eile a mhurt ann an Inbhir Nis.

Thug Cailean Dingwall, 21, is Steafan Burns, 25, ionnsaigh air Lee Friseal, 27, na dhachaigh air Sràid nam Manach san Dùbhlachd 2018.

Chuala an Àrd-Chùirt ann an Glaschu mar a chleachd an dithis sgeinean, botail bhriste, poitean is inneal-glanaidh san ionnsaigh.

Dh'innis iad dha Mgr Friseal gun robh e a' dol a bhàsachadh mus deach fhàgail ann am preas is e air a ghoirteachadh gu dona, le claigeann briste am measg eile.

Brùideil

Chan eil fios dè bha air cùl na h-ionnsaigh.

Chuala a' chùirt gu bheil Lee Friseal a-nise air Inbhir Nis fhàgail is gu bheil an t-eagal air tilleadh dhan bhaile.

Thuirt am britheamh, Johanna Johnston QC, gur e ionnsaigh bhrùideil, leantainneach a bha seo.

Thuirt i gun robh Cailean Dingwall is Steafan Burns air feuchainn ri fear a bha den bheachd gun robh e na chàraid dhaibh a mhurt.

Chuir i binn prìosain seachd bliadhna gu leth an urra air an dithis, is dh'iarr i gun tèid sùil a chumail orra sa choimhearsnachd fad dà bhliadhna às dèidh dhaibh faighinn a-mach às a' phrìosan.