Image copyright CHRIS PRESCOTT/Dark Sky Media Image caption Dàibhidh MacLeòid anns na Hearadh.

Chaidh slighe-sreap ùr a stèidheachadh anns na Hearadh mar urram air sreapadair a chaill a bheatha na bu tràithe am-bliadhna.

Chaochail Andy Nisbet, a bha a' fuireach ann an Obar Dheathain, is Steve Perry, a bha a' fuireach ann an Inbhir Nis, air Beinn Hòb ann an Cataibh sa Ghearran.

Bha Mgr Nisbet air 1,000 slighe-sreap a chruthachadh ann an Alba.

Port

A-nise tha càraid dha, Dàibhidh MacLeòid, air slighe ùr a chruthachadh mar urram air Andy Nisbet aig Creag Mo anns na Hearadh.

'S e 'The Hard Drive' ainm na slighe, port pìoba air an robh Andy Nisbet glè mheasail.

'S e seo cuideachd a' chiad shlighe ùr a tha Dàibhidh MacLeòid air cruthachadh bho bhàs a charaid.