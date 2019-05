Chuala sinn uile mu sgeulachdan na Fèinne, seann ghaisgich Gàidhealach a bhiodh a-null is a-nall eadar Alba is Èirinn, le seanachas mu leithid Fionn, Cù Chulainn is Diarmad. Tha Bunsgoil san Eilean Sgitheanach a' falbh air turas an t-seachdainsa a-null a dh'Èirinn air Turas na Fèinne. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid...