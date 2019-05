Ma tha sibh eòlach air Inbhir Narann, bidh fios agaibh far a bheil seann thaigh na cùirte ann am meadhan a' bhaile. Tha còrr is dà cheud bliadhna ann bho chaidh a thogail, agus tha oifisean Comhairle na Gaidhealtachd stèidhichte ann. Bha an toglach feumach air obair-càraidh ge-tà, agus tha an obair luach ochd ceud mile not air tòiseachdainn, mar a tha Shona Nic a'Phiocair a-nise ag aithris.