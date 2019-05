Casaidean burraidheachd aig NHS Eilean Siar

Tha Àrd Oifigear Bòrd Slàinte nan Eilean Siar a' dol às àicheadh gu bheil trioblaid ann le burraidheachd anns a' bhuidhinn. Tha seo a' tighinn as dèidh do thriùir a bha uair ag obair ann innse gun d' thug dol a-mach mhanaidsearean droch bhuaidh air an cuid slàinte inntinn. Tha riochdaire an aonaidh, Unison, ag ràdh gu bheil dragh mu ghrunn chùisean a tha air tighinn am follais bho chionn ghoirid. Tha Ruairidh Rothach ag aithris.