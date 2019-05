Bhàsaich muc-mhara a thàinig air tìr am Barraigh.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Chlàr an fheadhainn a dh'fheuch ris a' mhuc-mhara a chuideachadh bhideo.

Bhàsaich muc-mhara a thàinig air tìr ann am Barraigh.

Chaidh am beathach a lorg an toiseach le ròpa timcheall air a peirceall agus air a bodhaig.

Rinn feadhainn cobhair oirre is ghearr iad an ròpa.

Fhuaireadh am beathach marbh air tràigh ann am Barraigh às dèidh sin.

'S iad Chris Denehy is Ben Morton-Clark bhon chompanaidh Barra Surf Adventures a dh'fheuch ris a' mhuc-mhara a chuideachadh.

Thuirt iad gun robh am beathach troimhe-chèile is gun robh iad den bheachd gun deach a peirceall a bhriseadh leis an ròpa.