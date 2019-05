Rabhadh mu luchd-reic an Uibhist is Barraigh

Tha Comhairle nan Eilean Siar air rabhadh a thoirt do dhaoine ann an Uibhist is Barraigh is aithrisean ann gu bheil luchd-reic a' dol timcheall nan dorsan.

Thuirt a' Chomhairle gum bu chòir do dhaoine a bhith mothachail gur dòcha nach eil na gnothaichean a tha gan reic aig ìre is gu bheil a' phrìs uaireanan glè àrd.

Dh'iarr iad cuideachd gum bi daoine mothachail ma bhios luchd-reic ag amas air nàbaidhean nas sine.

Thuirt iad gum bu chòir do dhuine sam bith le dragh mun chùis fònadh dhan Chomhairle air 01851 822694, air neo gu Poileas Alba air 101.

Dh'innis iad cuideachd gu bheil soidhnichean rim faighinn bho oifisean na Comhairle a tha ag innse nach eil fàilte air luchd-reic.