Connspaid a' leantainn mu phlana Loch Laomainn

Image copyright Lomond Banks

Tha còrr is 55,000 duine a-nise air cur an aghaidh phlanaichean airson leasachadh turasachd a thogail ri taobh Loch Laomainn.

Thathas a' tuigsinn nach do chuir na h-uimhir seo an aghaidh iarrtas-dealbhachaidh ann an Alba a-riamh.

'S e buidheann air a bheil Flamingo Land Earranta a tha air cùl nam planaichean, air a bheil Lomond Banks.

Bhiodh e stèidhichte faisg air a' Bhealach is chosgadh e £30m.

Bhiodh taigh-òsta, àiteachan-fuirich eile, taigh-grùdaidh, taighean-bìdh, is ionad spòrs ann, am measg eile.

Tha Flamingo Land Earranta ag ràdh gun rachadh suas ri 200 dreuchd a chruthachadh.

Bòichead

Ach tha connspaid a' leantainn mun leasachadh is còrr is 55,000 duine a-nise air ainm a chur ri ath-chuinge na aghaidh.

'S e am BPA Uaineach, Ross Greer, a thòisich an ath-chuinge.

Thuirt Mgr Greer gum bu chòir bòichead na sgìre a dhìon, seach a chur ann an làmhan companaidh prìobhaidich airson prothaid a dhèanamh às.

Tha pàirc air a bheil Flamingo Land aig Flamingo Land Earranta ann an Sasainn mar-thà.

Thuirt a' chompanaidh nach e Flamingo Land a bhios air leasachadh Loch Laomainn, is gum biodh e freagairt air bòichead an àite.

'S e Ùghdarras Pàirc Nàiseanta Loch Laomainn is na Tròisichean a nì co-dhùnadh air a' cheann thall am bu chòir dhan leasachadh a dhol air adhart.