Blas air a chur dheth

Dhearbh Fèisean nan Gàidheal nach bi an fhèis Blas a' dol air adhart san t-Sultain am-bliadhna mar as àbhaist.

Thuirt a' bhuidheann gun tàinig iad dhan cho-dhùnadh air sgàth 's nach tàinig dearbhadh bho Chomhairle na Gàidhealtachd mu thaic mhaoineachaidh.

Tha iad an dòchas gun tachair an fhèis aig àm eile ge-tà.

'S iad Fèisean nan Gàidheal a tha a' ruith Blas ann an co-bhanntachd le Comhairle na Gàidhealtachd.

Dàil

Ged a tha an fhèis air soirbheachadh is air fàs bho thòisich i ann an 2004, tha ceistean ionmhais air a cuairteachadh thairis air na bliadhnaichean is Comhairle na Gàidhealtachd gach bliadhna a' feuchainn ri sàbhalaidhean a dhèanamh.

Tha cùisean a-nise air tighinn gu ìre.

"Leis gu bheil dàil air a bhith ann freagairt fhaighinn bho Chomhairle na Gàidhealtachd mu mhaoin bhuapasan, thàinig sinn dhan cho-dhùnadh nach biodh ùine gu leòr againn a dhol air adhart leis an fhèis san t-Sultain", thuirt ceannard Fèisean nan Gàidheal, Art MacCarmaig.

Agallamh le Art MacCarmaig.

Thuirt Mgr MacCarmaig nach robh an t-ùghdarras ionadail air litrichean a chuir e thuca a fhreagairt.

Thuirt e gur e tàmailt a bhios ann nach bi Blas ann san t-Sultain mar as àbhaist.

"A' bhuaidh as motha, 's ann air na coimhearsnachdan far am biodh Blas a' tachairt is air an luchd-ciùil a bha a' faighinn cosnaidh às an fhèis cuideachd.

"Chan e a-mhain luchd-ciùil ach companaidhean eile air a' Ghàidhealtachd a bha air am fastadh airson goireasan fuaime is solais a thoirt dhuinn," thuirt e.

Dragh

Dh'innis Mgr MacCarmaig gu bheilear an dòchas fhathast Blas a chur air dòigh nas fhaide sa bhliadhna, 's dòcha timcheall air Là Naomh Anndra, ach gu bheil sin fhèin teann a thaobh ùine.

Thuirt e ged a tha airgead teann, gum feumar taic a chumail ri cultar.

"Chan urrainn dhuinn a bhith ann an suidheachadh far a bheil sinn a' cur ar cùil ri cultar agus ris a' Ghàidhlig cuideachd, agus tha mise uabhasach teagamhach an-dràsta mu dheidhinn ghnothaichean a tha a' tachairt taobh a-staigh Comhairle na Gàidhealtachd a thaobh na Gàidhlig san fharsaingeachd, ach tha seo dìreach mar aon samhla air sin," thuirt e.

Chuir ceannard buidseat Comhairle na Gàidhealtachd, Alasdair MacFhionghain, dìon air an ùghdarras ionadail.

Agallamh le Alasdair MacFhionghain

Thuirt Mgr MacFhionghain gun deach innse gu Fèisean nan Gàidheal ann an 2016 gum biodh gearraidhean a' tighinn air buidseat Blas gach bliadhna.

Dh'aidich e gun robh a' Chomhairle "rud beag air deireadh" ann a bhith a' cur fios air Fèisean nan Gàidheal mu thaic, ach thuirt e gu bheil uallach mòr air buidseatan na Comhairle is co-dhùnaidhean doirbh aca ri dhèanamh.

"Feumaidh sinne a bhith a' toirt seachad sheirbheisean airson foghlaim, rathaidean, sgudail - tha na ceudan de sheirbhisean a tha sinn a' toirt seachad," thuirt an Comh. MacFhionghain.

Sàbhalaidhean

"Chan eil an t-airgead againn, is 's e gearraidhean a tha gu bhith ann, is bidh e nas miosa anns na bliadhnaichean ri tighinn", thuirt e.

Thog e beachd cuideachd gum bu chòir gnothaichean mar Bhlas barrachd a dhèanamh iad fhèin gus sruthan airgid eile a lorg.

Thuirt e ge-tà, gu bheil a' Chomhairle airson bruidhinn ri Fèisean nan Gàidheal nas fhaide air a' bhliadhna a thaobh taic-airgid 'son 2020.