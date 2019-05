Image copyright John Allen/Geograph

Tha dùil ri troimhe-chèile le seirbheisean-adhair air a' Ghàidhealtachd Diardaoin is luchd-iùil air stailc.

Bidh puirt-adhair Inbhir Nis, Steòrnabhaigh, Bheinn nam Fadhla, Chirceabhail, Sumburgh agus Dùn Dè uile dùinte.

Tha luchd-obrach air a dhol a-mach air Puirt-Adhair na Gàidhealtachd is nan Eilean (HIAL) mu phàigheadh.

Tha iad air a bhith air iomairt-obrach bho thoiseach a' Ghiblein.

Tha an t-aonadh Prospect ag iarraidh àrdachadh pàighidh 10% air a' char as lugha, agus iad ag ràdh gu bheil luchd-obrach iùil san roinn phrìobhaidich a' cosnadh mòran a bharrachd air sin.

Eadar-dhealachadh

Tha HIAL, a bhuineas do Riaghaltas na h-Alba, ag ràdh gum feum iad cumail ri poileasaidh an Riaghaltais air pàigheadh.

Thuirt iad nach gabh coimeas a dhèanamh leis an roinn phrìobhaidich leis an eadar-dhealachadh th' ann leis na tha de phlèanaichean san adhair.

Dh'innis HIAL gum bi puirt-adhair Bharraigh, Ìle, Thiriodh, Inbhir Ùige, Cheann Loch Chille Chiarain is Thaigh Iain Ghròta fosgailte Diardaoin.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gur e briseadh-dùil a th' ann gum bi stailc ann is gun toir e droch bhuaidh air luchd-siubhail.

Thuirt iad gun robh iad air siostam pàighidh adhartach a chur an sàs, a dh'aindeoin ghearraidhean aig ìre Westminster.

Dh'iarr an Riaghaltas air HIAL is Prospect a dhol an sàs ann an còmhraidhean às ùr.