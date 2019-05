British Steel

Chaidh British Steel a chur ann an làmhan luchd-rianachd an-diugh. Chuir an Àrd-Chùirt luchd-rianachd na Stàite os cionn na companaidh, agus tha dragh ann a-niste mun 5,000 cosnadh. Tha teagamh air a bhith ann bho chionn ùine mun chompanaidh, 's tha e coltach gun robh an Riaghaltas leisg air taic-airgid a thoirt dhaibh air eagal 's gum briseadh sin riaghailtean Eòrpach mu thaic-stàite.

Brexit

Cuiridh Theresa May a plana ùr airson Bhrexit mu choinneimh na Pàrlamaid an-diugh, 's e coltach nach eil mòran taic ann dha na molaidhean aice. Bheir i gealltanas do Thaigh nan Cumantan, ma bheir iad taic dhi gum faigh Buill-Phàrlamaid bhòt air referendum eile a chumail. Tha Buill-Phàrlamaid bho gach taobh ag ràdh gu bheil cho beag taic ann dhan phlana ùr 's nach bu chòir fiù 's a chur gu bhòt.

An Atmhorachd

Dh'èirich cosgaisean bith-beò anns a' Ghiblean. Tha na figearan ùra, a rèir chlàr an CPI, ag ràdh gun deach an Atmhorachd suas gu 2.1% sa Ghiblean bho 1.9% anns a' Mhàrt. Seo a' chiad uair am-bliadhna a chaidh an Atmhorachd os cionn targaid Bhanca Shasainn aig 2%.

M&S

Thuit prothaidean Marks and Spencer air a' bhliadhna gu deireadh a' Mhàirt. Rinn M&S beagan a bharrachd air £523m air a' bhliadhna, 's tha sin sìos 10%. Reic a' chompanaidh nas lugha de bhiadh, aodach agus stuth taighe.

BiFab

Gheall na h-aonaidhean strì airson obair fhaighinn do ghàrraidhean BiFab ann am Fìobha. Tha dùil ri luach £2bn de dh'obair a dh'aithghearr 's a' chompanaidh Fhraingeach EDF a' togail tuath-ghaoithe mhòir far chladach a' chosta an ear. Ach tha dragh air na h-aonaidhean, leis gu bheil gàrraidhean Methil agus Burntisland nan tàmh an-dràsta, gum faodadh an obair a dhol a dh'Indonèisia.

HIAL

Bheir stailc luchd-obrach na seirbheis iùil buaidh air sia de phuirt-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean a-màireach. 'S iad sin na puirt-adhair ann an Inbhir Nis, Steòrnabhagh, Beinn nam Fadhla, Baile na h-Eaglaise, Sumburgh, agus Dùn Dè. Tha an t-aonadh Prospect ag iarraidh àrdachaidh phàighidh 10% air a' char as lugha, 's tha iad ag ràdh gu bheil luchd-obrach iùil anns an roinn phrìobhaidich a' cosnadh mòran a bharrachd na sin. Tha a' chompanaidh Puirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean, a bhuineas do Riaghaltas na h-Alba, ag ràdh gum feum iadsan cumail ri poileasaidh an Riaghaltais air pàigheadh.