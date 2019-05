Tha Club Chaorach Chealldail ann an iar thuath Chataibh air càineadh a dhèanamh air Riaghaltas na h-Alba.

Thathas airson Oighreachd Chealldail a cheannach bhon Riaghaltas - ach chaidh innse dhaibh gu bheil luach an fhearainn air còrr 's dùblachadh sna ceithir bliadhna mu dheireadh - gu còrr is sia ceud gu leth mìle not.

Seo Pàdraig MacAmhlaidh.