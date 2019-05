Thàinig an soitheach luchd-turais Zuiderdam a-steach a Steòrnabhagh an-diugh - an soitheach as motha a-riamh a thàinig a-steach taobh a-staigh an taigh-solais anns a' phort.

Tha ùghdarras a' phuirt an dòchas gun toir seo misneachd do thuilleadh dhiubh thighinn nas fhaide a-staigh - gus am faigh iad air a' chaladh domhainn aig Aranais, a tha nam beachd, a chruthachadh.

Chaidh Aonghas Dòmhnallach ga faicinn..