Oighreachd Oraboist a' dol air a' mhargaid

Dh'innis Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean gu bheil iad a' cur Oighreachd Oraboist san Eilean Sgiathanach air a mhargaid.

Cheannaich a' bhuidheann an talamh ann an 1997 gus feuchainn ri eaconomaidh na sgìre a bhrosnachadh agus gus daoine a thàladh ann.

Thuirt HIE gun tèid an oighreachd a reic ann an dòigh a chuireas dìon air an fheadhainn a tha a' fuireach agus ag obair oirre. Le barrachd, seo Anndra MacFhionghain …