Chaidh sia puirt-adhair a dhùnadh is luchd-iùil air stailc.

'S ann mu dheidhinn pàigheadh an luchd-iùil a tha an t-eus-aonta, le HIAL agus an t-aonadh Prospect a' fàgail air a chèile nach eil iad air a bhith deònach gluasad. Seo Nicole Webber: