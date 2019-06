Oidhche thrang an Lìog Leòdhais

Bidh oidhche thrang de bhall-coise ann an Leòdhas oidhche Luain is ceithir geamaichean a' dol air adhart.

'S ann an Steòrnabhagh a bhios an geama as inntinniche, 's dòcha, is United a' cur fàilte air Càrlabhagh.

Ged a tha Càrlabhagh aig mullach na lìge, chan eil United ach puing air cùl is cothrom aca leum os on cionn ma thèid leotha oidhche Luain.

Bidh sùil aig an Taobh Siar air a' gheama sin cuideachd is iadsan an-dràsta co-ionnan ri United san lìog. Bidh na Siaraich aig an taigh an aghaidh a' Bhac oidhche Luain.

Coinnichidh an Rubha is Aths 'son na dàrna seachdain ann an sreath is na Deargaich ag amas air dìoghaltas às dèidh do sgioba Steòrnabhaigh an cur a-mach à Cupa Jock Stein Diluain seo chaidh.

Sa gheama eile oidhche Luain, bidh Nis a' cur fàilte air na Lochan.

Seo clàr nan geamaichean ionadail an t-seachdain seo:

Lìog Leòdhais agus na Hearadh

Diluain - 03.06.19

An Taobh Siar - Am Bac 7f

Nis -Na Lochan 7f

United - Càrlabhagh 7f

An Rubha - Aths 7f

Lìog an Eilein Sgitheanaich 's Loch Aillse

Diciadain - 05.06.19

Port Rìgh v Juniors Phort Rìgh 7:30f

Disathairne - 08.06.19

Iar-Thuath an Eilein Sgitheanaich - Gleann Eilg 6f

Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd

Dihaoine 07.06.19

Staxigoe United - Bellmac 7f

Disathairne 08.06.19

Càrlabhagh - Whitedale (ann am Baile Dhùbhthaich aig 1f)

Aths - Caol Àcainn (gu bhith air a dhearbhadh)

Helmsdale United - Nis (ann an Inbhir Ghòrdain aig 1f)

An Rubha - Watten (ann am Baile Màiri aig 12f)

Slèite is an Srath - Balloan Campus (ann an Caol Àcainn aig 1f)

Barraigh - Wick Groats (san Eilean Sgitheanach - gu bhith air a dhearbhadh - aig 10:30m)

Loch Nis - Taigh-Òsta Cheasaig a Tuath (ann an Ceasaig a Tuath)

Rendall - Lybster

Lerwick Spurs - Kirkwall Hotspur

Pentland United - High Ormlie Hotspur

Brora Wanderers - Kirkwall Thorfinn

Hill Rovers - Loch an Inbhir (ann an Àird nan Saor)

Abhach v Cunndainn

Blackrock Rovers - Baile Màiri