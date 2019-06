Càrlabhagh is an Rubha air ghleus

Bha fìor dheagh oidhche aig Càrlabhagh is an Rubha ann an Lìog Leòdhais is na Hearadh Diluain is iad le chèile a' buannachadh gu cofhurtail.

Ged nach robh ach puing eadar United is Càrlabhagh a' dol a-steach dhan gheama aig Cnoc nan Gobhar, 's ann a bha astar eadarra air a' phàirc.

Chrìochnaich an geama 6-1 is Friseal MacLeòid uair aile am measg nan tadhal, an turas seo leis a dhà.

Tha seo a' fàgail Chàrlabhaigh aig bàrr na lìge le sia puingean deug bho na seachd geamaichean aca.

Leum an Rubha dhan dàrna àite le droinneadh 7-0 a thoirt air Aths ann an Garrabost.

Chuir Wally MacÌomhair is Elliot Rudall ri chèile dà thadhal is dìoghaltas ann dha na Rubhaich às dèidh call ri Aths ann an Cupa Jock Stein an t-seachdain seo chaidh.

Bha buille ann dhan Taobh Siar a thuit dhan treas àite nuair a chaill iad 3-2 ris a' Bhac ann am Barbhas.

Chuir Euan Anderson dà thadhal dha na Bacaich is OG ann cuideachd, le Calum Vann is Scott Greumach air an targaid dha na Siaraich.

Sa gheama eile oidhche Luain, rinn na Lochan an gnothach 3-1 air Nis.

Bha Nis air thoiseach tro Ali Moireasdan ach fhreagair Ross Allison (2) is Jim O'Donnell airson sgioba nan Loch.

Cupa a' Cho-op

Bha naidheachd ann far na pàirce Diluain cuideachd is an taghadh air a dhèanamh airson na cairteil cuairte deireannaich de Chupa a' Cho-op.

Tha na geamaichean, a bhios ann Disathairne an 13mh den Iuchar, mar a leanas:

Barraigh - Athletic (ann an Lionacleit)

Southend - An Taobh Siar

Na Lochan - Beinn nam Fadhla

Càrlabhagh - An Rubha

Dàrbaidh

Air ais an t-seachdain seo fhèin, bidh aire air Lìog an Eilein Sgitheanaich Diciadian is dàrbaidh a' dol air adhart ann am Port Rìgh.

Tha Juniors air tòiseachadh gu slaodach am-bliadhna is chan urrainn dhaibh dad eile a leigeil seachad ma tha cothrom idir gus a bhith aca farpais aig mullach na lìge.

Cha bhi e furasta dhaibh Diciadian ge-tà, is Port Rìgh fhèin a' dol an ìre mhath thuige seo.

Tha clàr gheamaichean na seachdain mar seo:

Lìog an Eilein Sgitheanaich 's Loch Aillse

Diciadain - 05.06.19

Port Rìgh v Juniors Phort Rìgh 7:30f

Disathairne - 08.06.19

Iar-Thuath an Eilein Sgitheanaich - Gleann Eilg 6f

Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd

Dihaoine 07.06.19

Staxigoe United - Bellmac 7f

Disathairne 08.06.19

Càrlabhagh - Whitedale (ann am Baile Dhubhthaich aig 1f)

Aths - Caol Àcainn (gu bhith air a dhearbhadh)

Helmsdale United - Nis (ann an Inbhir Ghòrdain aig 1f)

An Rubha - Watten (ann am Baile Màiri aig 12f)

Slèite is an Srath - Balloan Campus (ann an Caol Àcainn aig 1f)

Barraigh - Wick Groats (san Eilean Sgitheanach - gu bhith air a dhearbhadh - aig 10:30m)

Loch Nis - Taigh-Òsta Cheasaig a Tuath (ann an Ceasaig a Tuath)

Rendall - Lybster

Lerwick Spurs - Kirkwall Hotspur

Pentland United - High Ormlie Hotspur

Brora Wanderers - Kirkwall Thorfinn

Hill Rovers - Loch an Inbhir (ann an Àird nan Saor)

Abhach v Cunndainn

Blackrock Rovers - Baile Màiri