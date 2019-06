Feum air croitean ùra

Image caption Tha Caidreachas Croitearachd na h-Alba ag iarraidh gun tèid fearann a chomharrachadh airson chroitean ùra

Chuir Caidreachas Croitearachd na h-Alba fàilte air gealltanas Riaghaltas na h-Alba fearann a chur air dòigh airson tuathanasan ùra, ach tha iad ag ràdh gum feum fearann a bhith ann cuideachd airson chroitean ùra.

Thuirt Iar-Chathraiche a' Chaidreachais, Dòmhnall MacFhionghain, gur e deagh naidheachd a th' ann gu bheil Riaghaltas na h-Alba ag aithneachadh gu bheil feum air barrachd fearainn airson àiteachais, ach nach eil guth aca air croitean ùra.

Thog e guth cuideachd air an naidheachd gu bheil Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean a' cur romhpa Oighreachd Orboist anns an Eilean Sgitheanach a reic - 's dùil nuair a cheannaich iad i, ann an 1997, gun gabhadh croitean ùra a chruthachadh.

Air sgàth nan riaghailtean a bh' ann aig an àm, cha tàinig sin gu bith gu ìre mhòir, ach tha an Caidreachas ag iarraidh gun tèid coimhead ri sin a-rithist.