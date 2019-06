Dùil gun till an MV Clansman

Tha dochas ann gum bi am bàta-aiseig, an MV Clansman, air ais ann an seirbheis ro dheireadh na seachdain seo.

Tha dùil gum bi deuchainnean aig muir gan cumail Diciadain, le dòchas gun till an Clansman às dèidh sin.

Tha i air a bhith ceangailte ri cìdhe an Òbain airson còrr air seachdain a' feitheamh ri a càradh, agus às a h-aonais bha buaidh mhòr air seirbheisean aiseig air feadh nan eilean.