D-Day

Tha seirbheisean ann am Breatainn agus anns an Fhraing an-diugh a' comharrachadh 75 bliadhna bho bha D-Day ann. Tha an Ceann-Suidhe Trump, còmhla ris an teaghlach Rìoghail agus Theresa May, aig tachartasan ann am Portsmouth, às an do sheòl an cabhlach gu ruige Normandaidh.

An NHS

Tha an Ceann-Suidhe Trump air tarraing air ais bho a bheachd gum biodh an NHS ann an aonta malairt sam bith eadar Breatainn agus na Stàitean Aonaichte an dèidh Bhrexit. Rinn na thuirt e an-dè connspaid, agus tagraichean airson ceannas nan Tòraidhean, na Làbaraich, agus na h-aonaidhean ga chàineadh. Thuirt Mgr Trump on uairsin ge-tà, nach bi Seirbheis na Slàinte ann an còmhraidhean mu mhalairt.

Stailc Luchd-Iùil

Cha bhi stailc aon là luchd-iùil a' dol air adhart aig Puirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean seachdain an-diugh. Dh'innis an t-aonadh Prospect an-diugh gu bheil HIAL - companaidh Phort-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean - a' tairgsinn aonta pàighidh ùir orra, agus gum feum iad a-niste beachd am ballrachd fhaighinn. Thuirt Prospect mar sin, nach bi iad a' dol air adhart le stailc air an 12na là den mhìos.

Sreapadairean

Chaidh stad air an oidhirp cuirp chòignear shreapadairean a thoirt far nam Beanntan Himalaya. Thuirt oifigich anns na h-Ìnnseachan gun tàinig air an heileacoptair tilleadh an dèidh dha faileachadh orra trì tursan sgioba theasairginn a chur sìos air a' bheinn. Tha ceathrar à Breatainn, dithis Aimeireaganach, Astràilianach agus Ìnnseanach a dhìth an dèidh maoim-sneachda an t-seachdain seo chaidh.

Dotairean Teaghlaich

Thuirt an ceathramh cuid de na dotairean teaghlaich ann an Alba nach eil dùil aca a bhith ris an obair sin an ceann còig bliadhna. Tha rannsachadh ùr ag ràdh gu bheil còrr is an treas cuid de GPs ag ràdh gu bheil uallach na h-obrach cus dhaibh. Tha Colaiste Rìoghail nan Dotairean Teaghlaich ag iarraidh tuilleadh airgid airson dèiligeadh ris na cùisean sin, agus tha iad ag ràdh gum bu chòir ùine a tha euslainteach còmhla ri dotair a leudachadh bho dheich mionaidean gu cairteal na h-uaireach.

Arcadia

Iarraidh a' chompanaidh aig Sir Philip Green, Arcadia, cead an-diugh airson atharrachadh air structar na buidhne. Tha a' chompanaidh, leis a bheil bùthainnean mar Topshop agus Miss Selfridge, ag iarraidh bùthainnean a dhùnadh, agus màl nas lugha air feadhainn eile mar dhòigh air a' chompanaidh a shàbhaladh. Tha Riaghladair nam Peinnsean a' cur taic ris an iarrtas sin, an dèidh do Sir Philip £25m eile a chur ann an stòras peinnsein na buidhne, ach tha teagamh ann an gabh feadhainn eile, aig a bheil fiachan air Arcadia, ris a' phlana.

Tuath-gaoithe Coimhearsnachd

Tha ceithir bailtean croite ann an Leòdhas an dòchas gun toir Cùirt an Fhearainn cead dhaibh tuathan-gaoithe coimhearsnachd a thogail air an talamh ionaltraidh aca. Dhiùlt Coimisean na Croitearachd am plana an-uiridh, an dèidh do dh'Urras Steòrnabhaigh, leis a bheil an talamh, cur nan aghaidh. Tha dùil ri co-dhùnadh na cùirte air an ath-mhìos.

Sgoil Eòlaigearraidh

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gur ànn à Bàgh a' Chaisteil a bhios am biadh a' dol gu Bun-Sgoil Eòlaigearraidh ann am Barraigh. Bha Ball nan Eilean Siar ann an Westminster, Aonghas Brianan MacNèill, am measg na ghearain ris a' Chomhairle an dèidh dhaibhsan cidsin Sgoil Eòlaigearraidh a dhùnadh. Tha a' Chomhairle ag ràdh gun cosgadh e cus uidheamachd Eòlaigearraidh a chàradh, agus gum bi am biadh a' tighinn à àite eile mar a tha a' tachairt aig sgoiltean eile sna h-eileanan.