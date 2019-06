Bha Spòrs na Seachdainn air Radio nan Gàidheal am measg na thog duais air an dàrna là de dh'Fhèis nam Meadhanan Ceilteach anns an Aghaidh Mhòir.

Chaidh a thaghadh mar a' phrògram rèidio spòrs as fheàrr.

Tha Anndra MacFhionghainn ag aithris bhon fhèis.