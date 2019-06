MacÙsbaig a' Bhuachaille

Bha oidhche air leth aig sgioba Phort Rìgh ann an Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse Diciadian is iad a' soirbheachadh ann an dàrbaidh a' bhaile.

Chrìochnaich an geama an aghaidh Juniors Phort Rìgh 3-2.

'S e Iain MacÙsbaig rionnag na h-oidhche is e a' cur nan trì tadhal do Phort Rìgh.

Tha seo a' fàgail Phort Rìgh sa cheathramh àite san lìog.

Tha Juniors, a thàinig cho faisg air an tiotal an-uiridh, sìos san t-seachdamh àite.

Tràth ged a tha e, tha a h-uile coltas ann gu bheil Juniors mar-thà ro fhada air ais oidhirp a dhèanamh air an lìog a bhuannachadh am-bliadhna.

Bidh aire a-nise a' tionndadh air Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd air an deireadh-sheachdain.

Seo mar a tha clàr nan geamaichean:

Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd

Dihaoine 07.06.19

Staxigoe United - Bellmac (7f)

Disathairne 08.06.19

Càrlabhagh - Whitedale (ann am Baile Dhubhthaich aig 1f)

Aths - Caol Àcainn (3f)

Helmsdale United - Nis (ann an Inbhir Ghòrdain aig 1f)

An Rubha - Watten (ann am Baile Màiri aig 12f)

Slèite is an Srath - Balloan Campus (ann an Caol Àcainn aig 1f)

Barraigh - Wick Groats (Ùige aig 10:30m)

Loch Nis - Taigh-Òsta Cheasaig a Tuath (ann an Ceasaig a Tuath)

Rendall - Lybster

Lerwick Spurs - Kirkwall Hotspur

Pentland United - High Ormlie Hotspur

Brora Wanderers - Kirkwall Thorfinn

Hill Rovers - Loch an Inbhir (ann an Àird nan Saor)

Abhach - Cunndainn

Blackrock Rovers - Baile Màiri

Cupa Rois

An Caol - Malaig (1f)