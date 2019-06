Cùmhnant ùr MhicAoidh

Image copyright SNS

Dh'innis Ross County gu bheil Billy MacAoidh air a chùmhnant a leudachadh 'son dà bhliadhna eile.

Chuir MacAoidh, 30, fichead tadhal do Chounty air an t-seusan seo chaidh.

Sin a dh'aindeoin is gun tàinig an seusan aige fhèin gu ceann sa Ghearran nuair a bhrist e a ghàirdean an aghaidh Ayr United.

"Tha sinn air ar dòigh Billy a chumail aig a' chluba," thuirt co-mhanaidsear Chounty, Steafan Fearghasdan.

Cliù

"Tha e air sealltainn tric is minig gur e fear a th' ann a chuireas tadhail.

"Tha sinn a' faireachdainn gur e cluicheadair cudromach a bhios ann dhuinn sa Phrìomh Lìog," thuirt e.

Rugadh is thogadh MacAoidh ann an Sasainn, ged a tha e air cluich aig ìre eadar-nàiseanta do dh'Èirinn a Tuath.

Choisinn e cliù ann an Alba an toiseach le Caley Thistle.

Chuir e ainm ri cùmhnant le Ross County ann an 2017 às dèidh dha Wigan Athletic fhàgail.