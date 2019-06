D-Day

Bha Theresa May, an Ceann-Suidhe Trump, agus Ceann-Suidhe na Frainge Emmanuel Macron, am measg nan ceannardan a bh' aig seirbheis ann an Normandaidh anns a' mhadainn a' comharrachadh 75 bliadhna bho bha D-Day ann. Bha Prìomh Mhinistear na h-Alba Nicola Sturgeon i fhèin aig an t-seirbheis ann am Bayeaux, a' chiad bhaile Frangach a chaidh a shaoradh. Bhruidhinn an Ceann-Suidhe Macron aig an t-seirbheis air a' chàirdeas shònraichte a tha eadar Breatainn 's an Fhraing ri linn 's na thachair air tràighean Normandaidh.

Ford

'S e tuisge a' BhBC gun innis a' chompanaidh chàraichean Ford an-diugh gu bheil iad a' dùnadh na factaraidh aca ann am Bridgend ann an ceann a deas na Cuimrigh. Dh'iarr Ford na h-aonaidhean gu coinneimh èiginnich an-diugh. Tha teagamh ann mun fhactaraidh anns a bheil 1,700 de luchd-obrach, leis nach eil mòran iarrtais ann air an dà sheòrsa einnsein a tha Ford a' dèanamh an sin.

Mìcheal Gove

Tha Rùnaire na h-Àrainneachd Mìcheal Gove ag ràdh gum biodh esan mar Phrìomhaire deònach maill a chur air Brexit aig deireadh an Damhair airson ùine ghoirid nam b' e agus gun robh aonta faisg aig an àm. Tha a sheasamh-san gu math ao-coltach ri beachd Bhoris Johnson, a thuirt gu bheil cunnart ann gun tèid na Tòraidhean à bith mar phàrtaidh mura toir iad Brexit gu buil mar a gheall iad.

Connadh Dachaigh

Tha daoine ann an ceann a tuath na h-Alba a' pàigheadh còrr is £100 a bharrachd air connadh dachaigh na th' ann an ceann a deas na dùthcha. Tha a' chompanaidh sgrùdaidh Cornwall Insight ag ràdh gur e cosgaisean còmhdhail as motha as coireach, agus nach eil cothrom nas motha aig dachannan anns na sgìrean iomallach air lìonra a' ghas airson an teasachadh.

EIS

Tha aonadh an luchd-teagaisg, an EIS, a' coinneachadh an-diugh aig an co-labhairt bhliadhnail ann am Peairt. Tha iad a' deasbad, am measg rudan eile, dragh mu uallach na h-obrach air tidsearan, agus cion airgid ann am buidseatan foghlaim. Bidh iad a' bruidhinn cuideachd air rannsachadh a rinn an EIS bho chionn ghoirid anns a bheil rabhadh nach eil feadhainn de na sgoiltean gan glanadh cho tric agus a bu chòir.

Foghlam Gàidhlig

Thuirt Bòrd na Gàidhlig gu bheil feadhainn ann fhathast dham feum iad dearbhadh cho luachmhor 's a tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Choinnich am Bòrd ri pàrantan anns an Òban a tha ag iarraidh bun-sgoil Ghàidhlig anns a' bhaile. Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid air sgoil Ghàidhlig a dhiùltadh gu ruige seo agus iad ag ràdh nach eil airgead aca air a son.