Binn prìosan air murtair à Inbhir Nis

Image copyright Poileas Alba Image caption Fhuair diùraidh Ryan Brandie ciontach den mhurt

Chaidh co-dhiù 19 bliadhna sa phrìosan air fireannach a mhuirt duine ciorramach an Inbhir Nis.

Bhàsaich Gary Gallogley, 54, a bhuineadh do Lancashire, san ospadal dà là an dèidh teine na dhachaigh an Inbhir Nis air 3mh Giblean 2018.

Fhuaireadh Ryan Brandie, 24, às Inbhir Nis, ciontach den mhurt anns an Àrd-Chùirt an Glaschu.

Chuala a' chùirt gun do bhuail Brandie Mgr Gallogley leis a' bhata-coiseachd aige fhèin mus do chuir e dà theine thuige san fhlat.

Image copyright Police Scotland Image caption Bhàsaich Gary Gallogley san ospadal dà là an dèidh mar a chaidh a leòn

Bha Mgr Gallogley a' fuireach anns an aon togalach fhlataichean ri cèile Brandie.

Chuir am britheamh, am Morair Mulholland, binn co-dhiù 19 bliadhna sa phrìosan air Brandie mus tèid aige air paròl iarraidh.

An dèidh don bhinn a bhith air a thoirt seachad, thuirt àrd-oifigear rannsachaidh Phoileas Alba, an Det Insp Eddie Ross, gun robh na rinn Brandie "olc agus amaideach".

"B' e duine so-leònte a bh' ann an Gary Gallogley nach do rinn dad a thoill am bàs brùideil a fhuair e an làmhan Ryan Brandie," thuirt e.

"Bha na rinn Brandie, a thug bàs do Mhgr Gallogley, agus mar a dh'fheuch e ri uallach na rinn e a sheachnadh às dèidh làimh, gach cuid olc agus amaideach.

"Tha e ceart gun tig buile an dol-a-mach uabhasaich aige air," thuirt e.