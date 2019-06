Astaran mòra do chloinn fo chùram-daltachd

Tha aig cuid de chloinn a tha fo chùram-daltachd air a' Ghàidhealtachd na ceudan mhìltean a shiubhail air sàilleabh gainnead luchd-cùraim.

Tha fiosrachadh ùr air nochdadh a tha ag ràdh gu bheil aig cuid dhiubh ri astaran mòra, suas ri 500 mìle a shiubhail gus fuireach còmhla ri teaghlach.

A rèir nan àireamhan ùra seo, a chaidh fhoillseachadh tro laghan saorsa an fhiosrachaidh, chìthear gu bheil cha mhòr 20 duine-cloinne bhon Ghàidhealtachd a chaidh a chur còrr is 200 mìle bho na dachaighean aca.

Phiobraich seo draghan ùra mun àireimh de luchd-cùraim dalta a tha air am fastadh san sgìre.

Prìomhachas

'S e na h-ùghdarrasan ionadail a bhios a' co-dhùnadh dè an t-suim airgid a thèid a thoirt dhan chloinn, agus cuideachd dè am pàigheadh a gheibh luchd-cùraim 'son na h-obrach aca.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd am measg nan ùghdarrasan ionadail a tha a' tabhann a' phàighidh às ìsle san Rìoghachd Aonaichte.

Tha an Comhairliche Linda Rothach ag ràdh gu bheil iad ag aithneachadh nach eil am pàigheadh agus an t-airgead a thathar a' toirt dhan chloinn ceart is gu bheil iad ag obair 'son seo a leasachadh.

Thuirt i gur e prìomhachas a bh' ann dhaibh clann Ghàidhealach a chumail anns an sgìre.