Shoirbhich le BBC Radio nan Gàidheal aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach am-bliadhna, a chaidh a chumail anns an Aghaidh Mhòir.

Choisinn Rapal Prògram Ciùil Rèidio as Fheàrr airson a' phrògraim aca aig Belladrum an uiridh, le Prògram Spòrs air an rèidio a' dol gu Spòrs na Seachdain.

A thuilleadh air iad sin, chaidh Stèisean na Bliadhna a thoirt do Radio nan Gàidheal.

Thèid an fhèis a chumail ann an Quimper ann an ceann a tuath na Frainge an ath-bhliadhna.